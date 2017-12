HotNews [31/12/2017] Trump despre Iran: Oamenii au inteles in sfarsit ca banii lor sunt pusi in slujba terorismului. Rouhani: Acest domn nu are dreptul de a simpatiza cu poporul (...) Trump despre Iran: Oamenii au inteles in sfarsit ca banii lor sunt pusi in slujba terorismului. Rouhani: Acest domn nu are dreptul de a simpatiza cu poporul (...) Presedintele Donald Trump a afirmat, duminica, intr-o postare pe Twitter, ca SUA urmaresc cu atentie protestele din Iran, apreciind ca oamenii si-au dat seama in sfarsit ca banii lor sunt pusi in slujba terorismului, relateaza News.ro. Pe de alta parte, presedintele iranian Hassan Rouhani a denuntat declaratiile omolgului sau american, potrivit AFP. [ cititi articolul complet în HotNews ]



Un unghi de vedere diferit? Incercaţi știrile din ziarele locale:

Iran direct news (en)





Tweeter