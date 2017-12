HotNews [31/12/2017] Iran: Aproximativ 200 de protestatari au fost arestati in Teheran Iran: Aproximativ 200 de protestatari au fost arestati in Teheran Aproximativ 200 de protestatari au fost arestati sambata in Teheran, a spus duminica subprefectul Ali Asghar Nasserbakht, citat de agentia de stiri Ilna, relateaza AFP. [ cititi articolul complet în HotNews ]



