Mediafax [31/12/2017] Tăriceanu: Noul an să fie unul al solidarităţii; Vă chem pe toţi să colaborăm pentru o Românie unită Tăriceanu: Noul an să fie unul al solidarităţii; Vă chem pe toţi să colaborăm pentru o Românie unită Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, duminică, pe Facebook, că speră ca noul an să fie unul al solidarităţii între români, chemându-i pe aceştia să „colaboreze pentru o Românie unită în jurul unui ideal comun”. [ cititi articolul complet în Mediafax ]







