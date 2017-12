HotNews [31/12/2017] Dolj: Teava de gaz fisurata in urma unui accident in care au fost implicate doua masini Dolj: Teava de gaz fisurata in urma unui accident in care au fost implicate doua masini O teava de gaze a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita, relateaza News.ro. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care intervin pentru a preveni producerea unei explozii. [ cititi articolul complet în HotNews ]







