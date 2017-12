HotNews [30/12/2017] Radu Mazare, aflat sub control judiciar, a parasit Romania si a transmis ca este in Madagascar, unde cere azil politic Radu Mazare, aflat sub control judiciar, a parasit Romania si a transmis ca este in Madagascar, unde cere azil politic Fostul primar al Constantei Radu Mazare, in cazul caruia Politia s-a sesizat dupa ce acesta nu s-a prezentat, sambata, la Politia Constanta, in cadrul controlului judiciar, a plecat in Madagascar, unde incearca sa obtina azil politic. Contactat de politisti, fostul primar al Constantei le-a spus ca se afla in Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic. Radu Mazare a plecat din Romania in ziua de Craciun, la ora 13:00, cu o cursa catre Paris de pe Aeroportul Otopeni (surse judiciare citate de News.ro). Politia Romana: "Masura controlului judiciar in cazul lui Radu Mazare nu prevedea interdictia de a parasi tara, iar pe toata perioada existentei masurii preventive a controlului judiciar politistii nu au constatat incalcari ale obligatiilor impuse." [ cititi articolul complet în HotNews ]



