Jurnalmm [30/12/2017] Veste SOC pentru toti romanii! MARE ATENTIE Veste SOC pentru toti romanii! MARE ATENTIE Energia electrică vândută angro în România, cea mai mare scumpire din toată Europa. Preţurile sunt mai mari decât în Franţa sau Germania În al treilea trimestru al acestui an, România a înregistrat cea mai mare creştere a preţului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene. Preţul a crescut cu peste 50% faţă de aceeaşi perioadă din 2016. Datele DG Energy, Directoratul pentru Energie, organism al Comisiei Europene, arată că, în al treilea trimestru al acestui an, preţul mediu angro al energiei electrice vândute pe platformele de tranzacţionare (wholesale baseload electricity prices) a înregistrat în România cea mai mare creştere din toată Europa. Este vorba despre o media a preţului pentru energia electrică vândută „în bandă”, pe pieţe. În plus, acest preţ a fost, pentru România, mult mai mare decât media europeană. În al treilea trimestru al anului 2017, preţul mediu angro al energiei electrice vândute pe platformele de tranzacţionare a fost, în Europa, de 38 de euro/MWh, ceea ce înseamnă o creştere modestă (7%), faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În comparaţie cu trimestrul al treilea din 2016, cea mai mare creştere de preţ a fost înregistrată în România (52%), urmată de Slovenia şi Ungaria (fiecare cu 41%), în timp ce Marea Britanie a fost singura ţară în care s-a putut observa o scădere a preţurilor, de 2,2%”, se arată în raportul DG Energy. Citeste mai mult pe (...) [ cititi articolul complet în Jurnalmm ]







Tweeter