Cotidianul [30/12/2017] Români care ne-au furat inimile Români care ne-au furat inimile Simona Halep A ajuns nr. 1 WTA în 2017, chiar dacă în acest an nu a câștigat niciun trofeu de Mare Şlem. [...] The post Români care ne-au furat inimile appeared first on Cotidianul RO. [ cititi articolul complet în Cotidianul ]







Tweeter