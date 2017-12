Cotidianul [30/12/2017] Brevetat de Tudose: Demisia în trei secunde Brevetat de Tudose: Demisia în trei secunde S-au dus vremurile în care Traian Băsescu "demisiona în cinci minute". Premierul Mihai Tudose a scurtat termenul [...] The post Brevetat de Tudose: Demisia în trei secunde appeared first on Cotidianul RO. [ cititi articolul complet în Cotidianul ]







Tweeter