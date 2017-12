News Buzău [30/12/2017] Stii ce te asteapta de REVELION in Piata Daciei din Buzau? Vezi aici programul “ostilitatilor” Stii ce te asteapta de REVELION in Piata Daciei din Buzau? Vezi aici programul “ostilitatilor” Potrivit informarii oficiale, petrecerea de REVELION din Piata Daciei Buzau incepe la ora 19:00 cu DJ Adi Șaguna. Urmeaza: 20:00 – Iuliana Minea, Maria Dumitru, Alina Mihai si Nina Stamate. De la 21:00 – Mario Buzoianu, 21:30 – Nemuritorii, 22:00 – Guess Who si de la 22:30 – Claudia Ghițulescu. In ultima ora a lui 2017: 23:00 – Daniel Trifu & Taraful de Odinioară, 23:30 – Uddi si aproape de miezul noptii, la 23:50 – Andra. [ cititi articolul complet în News Buzău ]







Tweeter