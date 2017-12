HotNews [30/12/2017] Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, numit in octombrie, a fost schimbat din functie Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, numit in octombrie, a fost schimbat din functie Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, Gigi Dragomir, numit in aceasta functie in luna octombrie, a fost demis, printr-o decizie a premierului Mihai Tudose, anunta News.ro. Decizia privind eliberarea lui Gigi Dragomir din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. [ cititi articolul complet în HotNews ]







