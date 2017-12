Adevarul [29/12/2017] Incendiul de la New York, în care au murit 12 persoane, a fost provocat de un copil de trei ani. „Nici nu vedeam uşa din cauza fumului“ Incendiul de la New York, în care au murit 12 persoane, a fost provocat de un copil de trei ani. „Nici nu vedeam uşa din cauza fumului“ Un copil în vârstă de trei ani şi jumătate care se juca la aragaz a declanşat joi incendiul care s-a soldat cu 12 morţi - inclusiv patru copii -, a anunţat vineri şeful pompierilor din New York, Daniel Nigro, relatează AFP. [ cititi articolul complet în Adevarul ]







Tweeter