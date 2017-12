Cronica Giurgiuveană [29/12/2017] Soc !!! Deputatul PSD de Giurgiu Elena Dinu s-ar putea sa aiba nevoie de dioptrii mai mari … Soc !!! Deputatul PSD de Giurgiu Elena Dinu s-ar putea sa aiba nevoie de dioptrii mai mari … De câte ori aflu că un parlamentar PSD produce câte-o gafă impardonabilă sunt profund dezamăgit. Acum, la doar câteva zile după Crăciun trebuie să vă fac o mărturisire. La alegerile parlamentare din 2016 am votat cu PSD-ul. Am făcut acest lucru din cauza unui principiu al contrariilor. Nu am vrut să fiu de acord cu primarul Barbu care într-o conferință de presă înainte de alegeri a spus că nu este de acord ca pe listele parlamentare să apară Elena Dinu ca și candidat PSD, pe care o consideră traseistă politică.Read More The post Soc !!! Deputatul PSD de Giurgiu Elena Dinu s-ar putea sa aiba nevoie de dioptrii mai mari … appeared first on Cronica Giurgiuveana, Ziar Independent. [ cititi articolul complet în Cronica Giurgiuveană ]







Tweeter