Evenimentul Zilei [29/12/2017] 2017, un an dezastruos pentru sportul românesc 2017, un an dezastruos pentru sportul românesc Eșecurile au curs pe bandă în anul care se apropie de final. La fotbal am aflat încă o dată că nu mai contăm pe plan european și mondial. Naționala a ratat calificarea la Campionatul Mondial, iar Christoph Daum a fost concediat. Dezamăgirile au mai venit din handbal și gimnastică [ cititi articolul complet în Evenimentul Zilei ]







