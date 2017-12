Impact în Gorj [28/12/2017] Bilanț pentru 2017 la PSD Gorj! Florin Cârciumaru: „Am crezut că totul ni se cuvine și s-a instaurat o letargie” Bilanț pentru 2017 la PSD Gorj! Florin Cârciumaru: „Am crezut că totul ni se cuvine și s-a instaurat o letargie” Sfârșitul de an a reprezentat motiv de bilanț la PSD Gorj. Social-democrații și-au pus cenușă-n cap și au recunoscut că letargia politică de după cel mai bun scor electoral obținut vreodată i-a făcut să piardă alegerile locale de la Târgu Jiu și Drăguțești. Președintele Florin Cârciumaru și-a îndemnat colegii la o mobilizare exemplară pentru 2018. Bilanțul prezentat de liderii PSD Gorj este unul cunoscut de toți fanii social-democraților, pentru că, dincolo de declarațiile politice, 2017 le-a adus acestora pierderea alegerilor în două localități deosebit de importante. Senatorul Florin Cârciumaru recunoaște că rezultatele au venit ca urmare a delăsării de care a dat dovadă activul de partid după scorul istoric de la alegerile parlamentare. „Aceste eșecuri ne-au scos mai uniți și mai puternici, pentru că am reușit să ne facem în cadrul organizației o analiză a celor întâmplate. O să intervenim în activitatea noastră, acolo unde am greșit, pentru ca în 2020 să câștigăm alegerile pentru Primăria Târgu Jiu și alegerile la nivel de județ. Nu trebuie să insistăm prea mult pe ceea ce am făcut la alegerile locale parțiale pe care le-am pierdut, pentru că este simplu: după un succes răsunător la alegerile parlamentare din 2016, toți am crezut că totul ni se cuvine și s-a instaurat o letargie în ceea ce privește activitatea politică. Așa se întâmplă, după un succes răsunător urmează o perioadă pe care, dacă nu știi să o gestionezi, îți aduce prejudicii”, a declarat președintele PSD Gorj, Florin Cârciumaru. „Suntem mulțumiți de activitatea din anul 2017” Pentru anul 2018, liderii PSD și-au propus, în primul rând, o mai bună organizare care să le poată permite recâștigarea alegerilor de la Târgu Jiu și nu numai. „2018 este pentru noi un an foarte greu, pentru că trebuie să ne organizăm, să ne pregătim foarte bine să câștigăm, cel puțin la Gorj, prezidențialele (...) [ cititi articolul complet în Impact în Gorj ]







