Impact în Gorj [28/12/2017] CEO nu va mai fi condus în sistemul corporatist CEO nu va mai fi condus în sistemul corporatist Complexul Energetic Oltenia (CEO) nu va mai fi condusă în sistemul corporatist, după ce în Camera Deputaților a fost adoptată o prevedere care va scoate CEO de sub incidența Ordonanței 109. Singurul obstacol care mai trebuie trecut pentru ca legea să fie pusă în aplicare în reprezintă președintele Klaus Iohannis, care trebuie să promulge legea. Deputatul PNL Dan Vâlceanu spune că în perioada următoare vor avea loc o serie de numiri politice în diferite funcții, mai ales că reprezentanții PSD s-au plâns că pesediștii care au muncit în campania electorală nu au primit posturi: „Vor merge pe schimbări și își vor pune oamenii până la ultima funcție de conducere. Pesediștii s-au plâns în mai multe rânduri că nu au primit nimic. Vor fi numiri politice și promovări politice“. Sorin Boza trebuie să supună partidelor aflate la putere Președintele PNL Gorj a precizat că actualul manager al CEO are două variante: se va supune ordinelor primite de la partidele aflate la putere, ori va pleca: „Actualul manager ori le va cânta în strună, ori pleacă. Nu-i vor interesa ca cei care ocupă posturile de conducere să fie profesioniști“. Post-ul CEO nu va mai fi condus în sistemul corporatist apare prima dată în Impact In Gorj. [ cititi articolul complet în Impact în Gorj ]







