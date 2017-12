Impact în Gorj [28/12/2017] Vor spune „Da” la Poarta Sărutului Vor spune „Da” la Poarta Sărutului Cupluri din toată țara vor începe un nou drum ca familie din noaptea de Revelion, la Poarta Sărutului. Și în acest an se păstrează tradiția și municipalitatea va oficializa căsătorii la Poarta Sărutului. Mai multe cupluri, din toată țara, își vor unii în Noaptea dintre Ani, destinele la Târgu Jiu. Este pentru prima dată când edilul Marcel Romanescu va oficializa căsătorii la Poarta Sărutului. Mai mulți cetățeni și-au exprimat dorința de a-și uni destinele în prima zi din 2018 iar edilul nu avea cum să-i refuze. Tradiționalul „DA” va fi spus de 15 cupluri care vin special în Parcul Central în Noaptea dintre Ani. „Și în acest an, în noaptea de Revelion se vor oficializa cununii. Sunt 15 cupluri care s-au înscris pentru acest eveniment. Sunt șase persoane de pe raza județului Gorj, restul, 24, vin din județele Bacău, Brașov, București, Ilfov, Vrancea, Mehedinți. Taxa pe care trebuie să o achite nuntașii este în valoare de 500 de lei. La finalul fiecărei căsătorii, primarul Marcel Romanescu va oferi fiecărui cuplu un tort și o sticlă de sampanie”,a declarat Ana Maria Ianc, purtător de cuvânt primăria municipiului Târgu Jiu. Până în acest moment peste 2.000 de persoane și-au unit destinele, la Târgu Jiu, în Noaptea dintre Ani. Post-ul Vor spune „Da” la Poarta Sărutului apare prima dată în Impact In Gorj. [ cititi articolul complet în Impact în Gorj ]







