Impact în Gorj [28/12/2017] Revelionul persoanelor cu dizabilități. „Aici ne simțim în largul nostru“ Revelionul persoanelor cu dizabilități. „Aici ne simțim în largul nostru“ Aproximativ 120 de persoane cu dizabilități și aparținătorii lor au sărbătorit, joi seară, la Centrul Christian din municipiul Târgu Jiu, intrarea în noul an. Persoanele cu dizabilități s-au distrat în voie, fără să se simtă stânjenite de privirile contrariate a celor din jurul lor. Muzica a fost asigurată de Robert Gavrilescu, Neluțu Trandafir, ambii cântăreți aflați în scaunul cu rotile, precum și de cunoscuta solistă Cristina Olteanu, alături de fiul ei, Robert Olteanu. Persoane cu dizabilități s-au simțit în largul lor. „Această seară este foarte frumoasă. Datorită Centrului „Christian“ avem prilejul să sărbătorim cu toții trecerea într-un nou. Este organizat un revelion al persoanelor cu dizabilități. Ne simțim bine, socializăm și ne bucurăm de această seară. Le mulțumim foarte mult celor care au venit să ne cânte și să ne încânte. Mulțumim conducerii Centrului Christian și Asociației persoanelor cu handicap din Oltenia. Aici ne simțim în largul nostru. Dacă o asemenea petrecere s-ar fi desfășurat în altă parte cred că am fi fost puțin intimidați având în vedere că fiecare dintre noi avem anumite dizabilități. Cu ocazia asta ne simțim în largul nostru, pentru că nimeni nu se uită ciudat la noi. Noi suntem așa cum suntem și ne cunoaștem de ani buni. Aici suntem ca o mare familie“, a spus Isabela Dobrotă. Persoanele cu dizabilități s-au distrat așa cum au dorit. „Îmi place foarte mult. Am dansat și m-am simțit foarte bine“, a spus Ramona Negrea. „Acest eveniment nu s-ar fi putut desfășura fără ajutorul și fără munca celor doi frați Mircea și Daniel Andrei, cărora le mulțumesc. Ei fac tot posibilul pentru ca persoanele cu dizabilități să se simtă normale. Este un eveniment foarte plăcut“, a precizat Alin Cornoiu, o altă persoană cu handicap care s-a bucurat mai devreme de revelion. Fiecare participant a primit câte un borcan cu miere Evenimentul (...) [ cititi articolul complet în Impact în Gorj ]







Tweeter