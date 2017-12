HotNews [29/12/2017] Ministrul Transporturilor: Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare pentru proiectul magistralei de metrou M6 Ministrul Transporturilor: Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare pentru proiectul magistralei de metrou M6 Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va finanta cu 300 de milioane euro realizarea liniei de metrou M6, care va lega Bucurestiul de aeroportul Henri Coanda, proiectul de 1,391 miliarde euro avand acum finantarea asigurata dupa ce Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare, a declarat joi ministrul Transporturilor, Felix Stroe, in cadrul sedintei de Guvern, potrivit news.ro. In momentul de fata Magistrala M6 este in faza de proiectare, iar acordul demediu a fost emis in octombrie 2017. [ cititi articolul complet în HotNews ]







