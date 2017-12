HotNews [28/12/2017] Nezavisimaia Gazeta: Si totusi, Putin este cauza sau rezultatul modului in care traim? Nezavisimaia Gazeta: Si totusi, Putin este cauza sau rezultatul modului in care traim? Putin este cauza sau rezultatul modului in care traim? Care este motivul pentru care rating-ul sau real este atat de ridicat dupa 18 ani la putere, in contextul stagnarii de un deceniu a economiei? De ce, in conditiile scaderii veniturilor reale, populatia nu ia atitudine impotriva cresterii cheltuielilor militare?, se intreaba jurnalistii de la Nezavisimaia Gazeta, citati de Rador. Analiza se incheie intr-un ton usor optimist: "In 2018 Rusia are inca o sansa ca sa-si dovedeasca normalitatea intregii planete, in timpul Campionatului Mondial de Fotbal."Citeste si: Previziuni politice pentru 2018 - o perspectiva ruseasca. De la Trump la referendumul pentru unire din Republica Moldova (Ria Novosti) [ cititi articolul complet în HotNews ]







