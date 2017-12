HotNews [28/12/2017] Bulgaria: 10.800 de fosti colaboratori ai Securitatii Statului lucreaza si azi in institutiile bulgare/ Plevneliev: Inca nu am depozitat socialismul in (...) Bulgaria: 10.800 de fosti colaboratori ai Securitatii Statului lucreaza si azi in institutiile bulgare/ Plevneliev: Inca nu am depozitat socialismul in (...) Tranzitia in Bulgaria inca nu s-a incheiat, pentru ca societatea este inca divizata din cauza inventarului socialismului. 10.800 de fosti colaboratori ai Securitatii Statului lucreaza si azi in institutiile bulgare, a declarat fostul presedinte al Bulgariei, Rosen Plevneliev, potrivit Rador care citeaza Mediapool. Adevarul nu va iesi la lumina pana cand nu vor aparea dosarele, crede Plevneliev. "Sa nu daruim Bulgaria stepelor cazace", este apelul fostului presedinte pentru un patriotism modern si pentru valori euroatlantice. [ cititi articolul complet în HotNews ]







