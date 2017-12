Adevarul [28/12/2017] Liviu Dragnea reclamă că nu are acces la dosarul Tel Drum Liviu Dragnea reclamă că nu are acces la dosarul Tel Drum Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, că, deşi a solicitat, nu are încă acces la dosarul Tel Drum, în care este acuzat printre altele de constituirea unui grup infracţional organizat şi de abuz în serviciu. [ cititi articolul complet în Adevarul ]







Tweeter