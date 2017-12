HotNews [28/12/2017] ​Creste numarul de muncitori straini admisi de Guvern in 2018 ​Creste numarul de muncitori straini admisi de Guvern in 2018 7.000 de lucratori straini vor putea fi admisi pe piata fortei de munca din Romania in 2018, cu 1.500 mai multi decat anul acesta, potrivit unui comunicat de presa al Guvernului. [ cititi articolul complet în HotNews ]





