HotNews [28/12/2017] Fost director Apele Romane, trimis in judecata sub acuzatia de luare de mita: Aproape 9 milioane de lei, un Volvo si un teren de 8.800 metri patrati / Miza: Barajul (...) Fost director Apele Romane, trimis in judecata sub acuzatia de luare de mita: Aproape 9 milioane de lei, un Volvo si un teren de 8.800 metri patrati / Miza: Barajul (...) Un fost director din Apele Romane a fost trimsi in judecata de procurorii DNA sub acuzatia ca a primit mita aproape 9 milioane de lei, plus o masina Volvo si un teren de 8.800 metru patrati, pentru constructia barajului Runcu de pe raul Mara. [ cititi articolul complet în HotNews ]





