Adevarul [28/12/2017] Neam blocat Neam blocat În 4 zile punem punctul final unei nuvele cu final neaşteptat. 2017! Sau am terminat de văzut o dramă cu scor de maxim 5 pe IMDB. Cel puţin aşa am perceput eu anul care se încheie. Un an care promitea multe, însă, în final, s-a dovedit a fi un an eşuat.





