Ziua de Constanţa [28/12/2017] Imagini de la eveniment: Nicolae Moga, raportul de activitate pe anul 2017. Precizari importante Imagini de la eveniment: Nicolae Moga, raportul de activitate pe anul 2017. Precizari importante Senatorul Nicolae Moga si a facut public intr o conferinta de presa raportul de activitate pentru anul acesta. Potrivit raportului, a semnat 30 de initiative legislative, a avut opt declaratii politice, doua interpelari si o motiune.Dintre toti parlamentarii din Constanta, el este singurul care, an de an, isi respecta indatorirea de a iesi la raport in fata celor care l au ales.rdquo;Din 25 noiembrie sunt pensionarrdquo;, si a inceput discursul senatorul PSD. rdquo;Asa cum v am obisnuit, la sfar ... [ cititi articolul complet în Ziua de Constanţa ]





