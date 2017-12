HotNews [28/12/2017] Bodog susţine că face demersuri pentru modificarea legislaţiei astfel nct să poată fi angajaţi şi medicii care nu au obţinut un post dupa ce au luat rezidenţiatul Bodog susţine că face demersuri pentru modificarea legislaţiei astfel nct să poată fi angajaţi şi medicii care nu au obţinut un post dupa ce au luat rezidenţiatul Ministrul Sanatatii, Florin Bodog, s-a intalnit, joi, cu reprezentantii tinerilor medici care au obtinut punctaj de promovare la concursurile de rezidentiat din anii 2015-2017, dar nu au inca loc sau post, informeaza news.ro. Bodog sustine ca a cerut sprijin Colegiului Medicilor pentru imbunatatirea cadrului legal astfel incat absolventii care au obtinut punctaj de promovare la rezidentiat sa poata lucra, cu competente limitate, in zone defavorizate sau izolate si in centre de permanenta, fiind cautate si solutii pentru ca ei sa poata lucra in compartimentele cu deficit de personal din directiile de sanatate publica. [ cititi articolul complet în HotNews ]





