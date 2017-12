HotNews [27/12/2017] Faze tari: Super Mercedes-ul lui Hitler, scos la licitatie in SUA; Acest program care te prinde cand minti e mai tare decat poligraful;Asa arata racheta care ar putea duce in 2018 oamenii pe (...) Faze tari: Super Mercedes-ul lui Hitler, scos la licitatie in SUA; Acest program care te prinde cand minti e mai tare decat poligraful;Asa arata racheta care ar putea duce in 2018 oamenii pe (...) Cum a devenit ''cea mai buna aeronava construita vreodata'' una dintre cele mai periculoase.Dirijabilul USS Akron, lansat in 1931, era gigantic, fiind considerat cea mai mare aeronava din lume in aceea perioada, iar scheletul sau din aluminiu permitea transportarea a trei avioane de lupta..."Super Mercedes"-ul lui Hitler, scos la licitatie in SUA. Bolidul - care poate atinge 160 de kilometri pe ora, un Mercedes-Benz 770K Grosser, mai cunoscut sub numele de "Super Mercedes" - era un puternic instrument de propaganda al celui de-al Treilea Reich... [ cititi articolul complet în HotNews ]





Tweeter