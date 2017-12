HotNews [26/12/2017] Sase plusuri care vin dupa intrarea in zona euro - presa bulgara Sase plusuri care vin dupa intrarea in zona euro - presa bulgara "Mai important este ca Romania sa adere la zona euro decat la Spatiul Schengen", a declarat presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. In opinia mea, si pentru Bulgaria aderarea la zona euro este obligatorie, prioritatea nationala numarul 1, scriu jurnalistii bulgari de la 24Chasa, citati de Rador. [ cititi articolul complet în HotNews ]

Tweeter