Ziua de Constanţa [26/12/2017] UPDATE. Imagini de la eveniment. Alerta!: Incendiu in Constanta, pe strada Dorului. Arde acoperisul unei case. Intervin doua autospeciale (galerie foto + (...) UPDATE. Imagini de la eveniment. Alerta!: Incendiu in Constanta, pe strada Dorului. Arde acoperisul unei case. Intervin doua autospeciale (galerie foto + (...) Un incendiu s a produs cu putin timp in urma in municipiul Constanta. Acoperisul unei case de pe strada Dorului a luat foc, degajandu se un fum negru si gros. . Intervin doua autospeciale cu apa si spuma de la Detasamentul Palas, iar la fata locului a ajuns si o masina de la SMURD. UPDATE: Pompierii au transmis ca incendiul a fost stins. Nu s au inregistrat victime omenesti, doar pagube materiale. Sursa foto: ZIUA de Constanta ... [ cititi articolul complet în Ziua de Constanţa ]

