Ziua de Constanţa [26/12/2017] Sfantul Ștefan, de ajutor celor care au probleme de sanatate. De ce este bine sa aducem in casa icoana care il infatiseaza Sfantul Ștefan, de ajutor celor care au probleme de sanatate. De ce este bine sa aducem in casa icoana care il infatiseaza Sfantul Apostol, Intaiul Mucenic si Arhidiacon Stefan este pomenit in calendarul crestin ortodox la 27 decembrie. Sfantul Arhidiacon Stefan a fost unul dintre cei sapte diaconi alesi de Sfintii Apostolii din Ierusalim pentru a sluji la adunarile Bisericii din primul veac. Datorita harului si intelepciunii sale, precum si semnelor si minunilor cu care isi insotea propovaduirea, a starnit ura evreilor, care l au adus la judecata in fata sinedriului, acuzandu l ca huleste Legea si pe Moise. Sfantul ... [ cititi articolul complet în Ziua de Constanţa ]

Tweeter