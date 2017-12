Ziua de Constanţa [26/12/2017] Valurile de aparare dintre Dunare si mare Valurile de aparare dintre Dunare si mare In anul 2015 am publicat, impreuna cu jurnalistul Adrian Carlescu, un volum intitulat bdquo;O istorie a Cernavodeirdquo;, in care am prezentat, pe langa monumentele istorice din orasul Cernavoda, si valurile de aparare dintre Cernavoda si Constanta. Aceste trei fortificatii doua construite din pamant si una din piatra sunt cunoscute sub denumirea generica de Valul lui Traian. In ce priveste perioada in care au fost construite, parerile sunt diferite. In timp ce unii istorici sunt de parere ca va ... [ cititi articolul complet în Ziua de Constanţa ]

