Ziua de Constanţa [26/12/2017] Capela Tinerilor, ridicata de Arhiepiscopia Tomisului, in atentia alesilor locali (document) Capela Tinerilor, ridicata de Arhiepiscopia Tomisului, in atentia alesilor locali (document) Consilierii locali se vor intruni pe data de 28 ianuarie in sedinta publica. Pe ordinea de zi se afla si proiectul de hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei, asupra terenului in suprafata de 300 mp situat pe bulevardul Mamaia, la intersectie cu bulevardul Aurel Vlaicu, Arhiepiscopiei Tomisului, in vederea construirii Capelei Tinerilor. Arhiepiscopia Tomisului are obligatia de a obtine documentatia de urbanism in termen de 12 luni de la dat ... [ cititi articolul complet în Ziua de Constanţa ]

