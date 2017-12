Ziua de Constanţa [26/12/2017] Indemnizatiile membrilor consiliilor de administratie ale societatilor comerciale si regiilor aflate in subordinea CL Constanta, majorate (document) Indemnizatiile membrilor consiliilor de administratie ale societatilor comerciale si regiilor aflate in subordinea CL Constanta, majorate (document) Unul dintre proiectele de hotarare care se afla pe ordinea de zi a sedintei CLM Constanta din 28 ianuarie vizeaza stabilirea indemnizatiilor membrilor consiliilor de administratie ale societatilor comerciale si regiilor aflate in subordinea Consiliului Local Constanta. Astfel, alesii locali urmeaza sa aprobe majorarea cu 20 a indemnizatiilor membrilor consiliilor de administratie ale societatilor comerciale si regiilor autonome aflate in subordinea Consiliului Local al municipiului Constanta, in ... [ cititi articolul complet în Ziua de Constanţa ]

