Ziua de Constanţa [25/12/2017] #citesteDobrogea: A fi crestin. Sau despre sarbatorile de azi si sacrificiile de altadata. Lucrari din Biblioteca Virtuala ZIUA de Constanta #citesteDobrogea: A fi crestin. Sau despre sarbatorile de azi si sacrificiile de altadata. Lucrari din Biblioteca Virtuala ZIUA de Constanta An de an, beneficiem de bdquo;minivacante de sarbatorildquo;, de Craciun si de Paste, la care visam cu ochii deschisi mai tot timpul. An de an, ne pregatim sa intampinam marile praznice religioase, in virtutea carora primim aceste bdquo;libereldquo;, cu mese incarcate. Facem pregatiri asidue pana in ultima clipa, cumparam si asteptam cadouri, pentru ca aceste sarbatori vin bdquo;la pachetldquo; cu darurile. Insa stam prea putin sa intrebam ce inseamna azi a fi crestin ortodox Un fel de a trai, o ... [ cititi articolul complet în Ziua de Constanţa ]

