Ziua de Constanţa [25/12/2017] Oil Terminal, declaratii de avere: Elena Petrescu, sef Birou Achizitii, detine un apartament in municipiul Constanta (documente) Oil Terminal, declaratii de avere: Elena Petrescu, sef Birou Achizitii, detine un apartament in municipiul Constanta (documente) Elena Petrescu este expert achizitii in cadrul societatii Oil Terminal SA. Potrivit declaratiei de avere pe anul fiscal 2016, Elena Petrescu detine un apartament in Constanta, dobandit prin contract de vanzare cumparare in anul 1985, cota parte 50 , cu o suprafata de 61 m2. Nu detine autoturisme, bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal a caror valoare insum ... [ cititi articolul complet în Ziua de Constanţa ]

