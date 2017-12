Ziua de Constanţa [25/12/2017] #scrieDobrogea: Bisericutele rupestre de la Murfatlar #scrieDobrogea: Bisericutele rupestre de la Murfatlar Ansamblul rupestru de la Murfatlar, judetul Constanta, situat pe malul drept al Vaii Carasu, a fost descoperit in iunie 1957, in urma unor lucrari de extindere prin impuscare a zonelor de exploatare a cretei in cariera moderna. Cercetarile arheologice demarate atunci de Ion Barnea, Petre Diaconu, Adrian Radulescu si Radu Florescu, carora li s a alaturat arhitectul Virgil Bilciurescu 1 , au dus la identificarea unui ansamblu de monumente alcatuit din sase bisericute, chilii, locuinte si morminte, ... [ cititi articolul complet în Ziua de Constanţa ]

