Ziua de Constanţa [25/12/2017] Constanta. Un nou dosar cu retrocedari dubioase. Procurorii DNA si-au terminat treaba. Cand va avea loc noul termen de judecata Constanta. Un nou dosar cu retrocedari dubioase. Procurorii DNA si-au terminat treaba. Cand va avea loc noul termen de judecata Dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Bratianu Constanta se va afla si in anul urmatorul in atentia judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti. Cauza a fost amanata pentru data de 31 ianuarie 2018, pentru continuarea audierii martorilor. Pana in prezent au fost acordate aproape 16 termene de judecata. Lista inculpatilor este deschisa de Crinuta Nicoleta Dumitrean fost presedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si al Comisiei Centrale de Despagubi ... [ cititi articolul complet în Ziua de Constanţa ]

Tweeter