Ziua de Constanţa [24/12/2017] Vrei sa lucrezi in administratie? Consiliul Judetean Constanta angajeaza inspector de specialitate Vrei sa lucrezi in administratie? Consiliul Judetean Constanta angajeaza inspector de specialitate Consiliul Judetean Constanta organizeaza la sediul din B dul Tomis nr.51, cam.257, concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Inspector ndash; studii superioare, grad profesional Superior, din cadrul Serviciului Buget Directia Generala Economico Financiara. Concursul va avea urmatoarele probe: proba scrisa in data de 23.01.2018, ora 10 proba interviu Conditiile de participare la concurs sunt: Candidatii trebuie s indeplineasc conditiile prev zute la art. 54 din Legea nr.188 19 ... [ cititi articolul complet în Ziua de Constanţa ]

