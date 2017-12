Ziua de Constanţa [24/12/2017] Mos Craciun a ajuns si in Romania si a inceput sa imparta daruri Mos Craciun a ajuns si in Romania si a inceput sa imparta daruri Mos Craciun a ajuns in Romania si a inceput sa imparta daruri Mos Craciun a inceput duminica cu Asia si Oceania traseul sau mondial de impartire a cadourilor, potrivit site ului de internet al Comandamentului Nord American de Aparare Aerospatiala NORAD care ii urmareste in fiecare an deplasarile pe globul pamantesc, relateaza Agerpres. Plecata de la baza sa din Polul Nord, trasura trasa de reni a survolat Japonia la 14:03 GMT dupa ce a strabatut rapid Australia. In cateva ore din trasura lui, a ... [ cititi articolul complet în Ziua de Constanţa ]

