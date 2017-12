Libertatea [24/12/2017] Cota zilei și avancronică pentru meciul Groningen vs Sparta Rotterdam Cota zilei și avancronică pentru meciul Groningen vs Sparta Rotterdam Cota zilei și avancronică pentru meciul Groningen vs Sparta Rotterdam. Competiție – Eredivisie / Etapa 18 Formă Groningen (ultimele 5 partide ) – I V E E I Formă Sparta Rotterdam (ultimele 5 partide) – E I I I I Pontul zilei din fotbal de azi vine din prima ligă de fotbal a Olandei, Eredivisie. Mai (...) [ cititi articolul complet în Libertatea ]

Tweeter