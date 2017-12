Antena3 [24/12/2017] 2018, un an al nunților mondene. Cine va spune da? 2018, un an al nunților mondene. Cine va spune da? 2018 se anunță un an plin de evenimente mondene. Iată câteva dintre cuplurile care vor spune da în noul an. Cristian Boureanu și Laura Dincă se pregătesc să-și unească destinele în 2018. Pen... [ cititi articolul complet în Antena3 ]

Tweeter