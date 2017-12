Deşteptarea [23/12/2017] Femeia care le-a adus bătrânilor lumina de sărbători Femeia care le-a adus bătrânilor lumina de sărbători Despre Elena Tumurug am auzit pentru prima dată la Căminul pentru persoane vârstnice de pe Aleea Ghioceilor. Lucrează pe un post de lenjereasă, însă, are suflet de artist. A absolvit studii de specialitate, are la activ peste 700 de tablouri, însă, viața atât de încercată a determinat-o să facă schimbări majore și să se angajeze […] Articolul Femeia care le-a adus bătrânilor lumina de sărbători apare prima dată în Deșteptarea- Ziarul Bacăului. [ cititi articolul complet în Deşteptarea ]

