Monitorul de Galati [23/12/2017] Noua Dacia Duster, testată de EuroNCAP: Rezultate îngrijorătoare pentru siguranţa copiilor Noua Dacia Duster, testată de EuroNCAP: Rezultate îngrijorătoare pentru siguranţa copiilor Maşina nu a performat cum era de aşteptat şi nu a primit decât trei stele din cinci. Acest lucru însă nu pare să influenţeze vânzările. Compania spune ca noul Duster îşi atinge obiectivul în condiţiile în care testele actuale sunt mult mai severe decât acum şapte ani."Pentru atingerea acestui obiectiv, Noul Duster integrează numeroase îmbunătăţiri în materie de siguranţă faţă de predecesorul său. În cadrul evoluţiei constante a vehiculelor noastre, Dacia lucrează permanent la găsirea unor soluţii care să îmbunătăţească şi mai mult protecţia ocupanţilor", au transmis reprezentanţii Dacia reacţiei B1 Tv.Frumos, dar nu prea sigur, aşa se prezintă cel mai nou model Dacia Duster. Specialiştii spun că e o îmbunătăţire faţă de testele de acum şapte ani, dar mai e încă de muncă.Maşina a primit doar două treimi din maximul de puncte pentru ocupanţii adulţi, pe locurile din faţă, asta din cauza leziunilor suferite de manechinul de test, potrivit jurnalistilor de la National. Pentru copii, scorul a fost şi mai slab, doar 66%, asta din cauza absenţei unor airbaguri în partea din spate. La protecţia pietonilor, abia a trecut de jumătate de puncte. Cel mai mic scor l-a obţinut la echipamentele de asistenta pasiva, precum funcţia de limitare a vitezei, de doar 37%. Modelul nu are insa nici pe departe cel mai mic scor. Un alt model cunoscut a luat zero puncte, iar majoritatea maşinilor produse de europeni au primit tot un calificativ mediocru.De remarcat este faptul că Euro NCAP a retestat modelul Alfa Romeo Giulietta, care a avut parte de un facelift, această maşină obţinând tot 3 stele din 5, chiar dacă la lansarea iniţială din 2010 avea 5 stele din 5. Cel mai spectaculos rezultat este al lui Fiat Punto, care a obţinut 0 (zero) stele din 5. Asta spune multe despre evoluţia cerinţelor Euro NCAP pentru ca o maşină să obţină 5 stele din (...) [ cititi articolul complet în Monitorul de Galati ]

