StiripeSurse [23/12/2017] Venezuela i-a declarat persona non grata pe ambasadorul Braziliei şi pe însărcinatul cu afaceri al Canadei Venezuela i-a declarat persona non grata pe ambasadorul Braziliei şi pe însărcinatul cu afaceri al Canadei Venezuela i-a declarat "persona non grata" pe ambasadorul Braziliei, Ruy Pereira, şi pe însărcinatul cu afaceri al Canadei, Craib Kowalik, a anunţat sâmbătă preşedinta Adunării Naţionale Constituante (ANC) de la Caracas, Delcy Rodriguez, transmite AFP. Citește mai departe... [ cititi articolul complet în StiripeSurse ]

Tweeter