Ziua de Constanţa [23/12/2017] Apel la transparenta: De la cine a achizitionat Autoritatea Nationala pentru Turism polite de asigurare CASCO (document) Apel la transparenta: De la cine a achizitionat Autoritatea Nationala pentru Turism polite de asigurare CASCO (document) Autoritatea Nationala pentru Turism a fost o institutie guvernamentala din Romania, infiintata in ianuarie 2013. ANT a functionat in subordinea Ministerului Economiei si s a desfiintat in acest an, la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului nr. 24 2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, care a preluat structurile si activitatea ANT si activitatile si structurile de specialitate din domeniul turismului de la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediu ... [ cititi articolul complet în Ziua de Constanţa ]

Tweeter