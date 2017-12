Ziua de Constanţa [23/12/2017] Cadoul perfect de Craciun“: Baschetbalistii de la Athletic Constanta s-au calificat la turneul semifinal al Ligii 1 Cadoul perfect de Craciun“: Baschetbalistii de la Athletic Constanta s-au calificat la turneul semifinal al Ligii 1 Echipa masculina de baschet Athletic Constanta a incheiat anul 2017 cu o victorie, trecand pe teren propriu de CS Phoenix II Galati, in etapa a zecea a Ligii 1. Gazdele s au impus categoric, cu 109 57 56 28 la pauza , iar acest succes, al doilea la rand in care BC Athletic sare de suta, dupa 101 54 51 36 cu CS Politehnica II Iasi, i a asigurat echipei de pe litoral calificarea la turneul semifinal. Inainte de partida cu Phoenix II, BC Athletic avea ca tinta doar succesul. bdquo;Meci decisiv de c ... [ cititi articolul complet în Ziua de Constanţa ]

