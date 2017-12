Ziua de Constanţa [23/12/2017] In ianuarie 2018: Se va decerna Premiul Virgil Coman“, instituit de Filiala Constanta a Societatii de Știinte Istorice din Romania In ianuarie 2018: Se va decerna Premiul Virgil Coman“, instituit de Filiala Constanta a Societatii de Știinte Istorice din Romania In semn de cinstire a memoriei arhivistului si istoricului Virgil Coman 24 decembrie 1973 5 august 2016 , filiala Constanta a Societatii de Stiinte Istorice din Romania, al carei vicepresedinte a fost, a instituit, incepand cu acest an, Premiul bdquo;Virgil Comanldquo;. Premiul se va acorda cartilor cu tematica istorica, iar distinctiile aferente anului 2016 se vor decerna in ianuarie 2018. bdquo;La trecere a aproape un an si jumatate de la chemarea la Domnul a lui Virgil, mult prea devreme, las ... [ cititi articolul complet în Ziua de Constanţa ]

