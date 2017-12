Ziua de Constanţa [23/12/2017] #citesteDobrogea: Colindele dobrogene - Ritmul e vioi, apropiat de cel al strigaturii“. Lucrari din Biblioteca Virtuala ZIUA de Constanta #citesteDobrogea: Colindele dobrogene - Ritmul e vioi, apropiat de cel al strigaturii“. Lucrari din Biblioteca Virtuala ZIUA de Constanta In colinde romanesti se reflecta spiritul taranului roman dintotdeauna, bucuros sa primeasca vestea Nasterii lui Hristos in toata plinatatea ei si sa o invaluie intr o atmosfera de poveste in care elementele care tin de domeniul miraculosului se imbina armonios cu cele lumesti, familiare. In anul 1928, atunci cand a aparut monumentala lucrare bdquo;Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, dar si cu mult timp inainte, colindele se auzeau pe aceste meleaguri. Din aceasta ca ... [ cititi articolul complet în Ziua de Constanţa ]

