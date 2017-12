Digi24 [23/12/2017] Interviu. Care este secretul succesului Japoniei Interviu. Care este secretul succesului Japoniei „Trebuie să cooperăm pentru a progresa. Chiar dacă am făcut multe greşeli şi în ceea ce priveşte infrastructura, dar am fost uniţi, uniţi, partidul de la putere, cel din opoziţie, diferite ministere. Am fost mereu în aceeaşi direcţie.” Declaraţia îi aparţine ambasadorului Japoniei, Kisaburo Ishii, care a vorbit cu Cristina Cileacu despre secretele reuşitelor japoneze. [ cititi articolul complet în Digi24 ]

